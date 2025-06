Sie hat den sechsten Sinn für Seriensieger!

Siege am Fließband kennt sie bereits als Besitzerin von „The Sixth Sense“. Der unter ihrem Ex-Mann Thomas Frühmann, mit dem sie einst zwei Jahre verheiratet war, zum weltbesten Springpferd wurde. Siege am Fließband gibt es für Serena Hamberg aber auch jetzt. Wieder bei den Pferden – allerdings im Trabersport als Züchterin und Besitzerin! Weil „Face Time Spada“ in Österreich jedes ihrer Rennen dominiert – bei zehn Starts stehen neun Siege zu Buche, nur einmal folgte nach einem Zwischenfall mit „Super Crown“ 2024 die Disqualifikation.