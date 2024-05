Erstes Bundesland führt jetzt den „Asylkodex“ ein

Bereits im Vorjahr hatte sich auch der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer für einen Asylwerber-Kodex in der Bundeshauptstadt ausgesprochen. „Ja, es sollte auch in Wien diesen Asylwerber-Kodex geben“, sagte er in einem Interview mit krone.tv. Denn, Flüchtlinge müssen sich mit ihrem Gastland identifizieren und unsere Werte akzeptieren.