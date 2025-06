Israel zerstört „wichtigen Arm“ der Unterdrückung

Insidern in Washington zufolge ziehen Präsident Trump und sein Team verschiedene Optionen in Erwägung. Dazu gehöre auch eine Beteiligung an israelischen Angriffen auf iranische Nuklearanlagen, hieß es in Regierungskreisen. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Ali Bahreini, erklärte, der Iran habe Washington mitgeteilt, dass er auf jede direkte US-Beteiligung mit Vergeltung reagieren werde. „Wir werden keine Zurückhaltung zeigen, wenn es darum geht, unser Volk, unsere Sicherheit und unser Land zu verteidigen – wir werden ernsthaft und stark reagieren, ohne Zurückhaltung“, sagte Bahreini. Er sehe die USA bereits als „mitschuldig an dem, was Israel tut“.