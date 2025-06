17-Jährige lag leblos in Wohnung von drei Männern

Grauenhafte Erinnerungen an Fall Leonie

Der aktuelle Fall weckt jedenfalls böse Erinnerungen an den grauenhaften Drogentod von Leonie. Die damals erst 13-jährige Niederösterreicherin begab sich am 26. Juni 2021 in eine Wohnung in Wien-Donaustadt, wo sie von drei Afghanen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt wurde. Das Mädchen starb – die Täter „entsorgten“ den Leichnam in einen Teppich gewickelt am Straßenrand.