Hofer führt nun auch Selbstbedienungskassen ein

Für die Kunden möchte man das Einkaufen so angenehm wie möglich gestalten, zugleich will man aber auch das grassierende Problem des Mitarbeitermangels in Angriff nehmen – diese beiden Faktoren schickt Hofer-Geschäftsführer Horst Leitner ins Rennen, wenn er erklärt, warum nun auch Hofer sich für Selbstbedienungskassen öffnet.