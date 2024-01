Hofer lockt mit mehr Geld und mehr Zeit daheim

Von der Zentrale in Sattledt über die rund 540 Filialen bis hin zur Schokoladefabrik, vom Verkauf über die IT bis hin zur Logistik - nach der Devise „es gibt fast nichts, was es nicht gibt“ können Jobsuchende bei Lebensmittelhändler Hofer aus dem Vollen schöpfen. Der Personalbedarf ist groß: Aktuell gibt’s auf der Karriereseite 1844 freie Jobs, allein in Oberösterreich sind heuer 29 Lehrlinge gefragt.