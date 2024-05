Warum Möbelriese XXXLutz bewusst zweigleisig fährt

Investitionen in Geschäfte stehen für die von Wels aus agierende Firma, die zu den drei größten Möbelhändlern der Welt gehört, an der Tagesordnung. „Wir glauben aber genauso an den Online-Handel“, so Sprecher Thomas Saliger, „doch Möbel sind Gegenstände, die man fühlen, sehen und am besten noch ausprobieren will. Dazu braucht man eine gewisse Ausstellungsfläche“.