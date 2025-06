KAC-Crack pflegt auf seinem Gnadenhof Tiere in Not

Der Tierversteher. Im Winter jagt Finn van Ee beim KAC äußerst erfolgreich dem Puck nach. Der Stürmer ist einer der jungen Wilden, spielte heuer in der Kampfmannschaft das zweite Jahr durch – bei der Konkurrenz ist der 22-Jährige extrem gefürchtet. Aufgrund seines Kämpferherzens, seines großen Einsatzes – und oft eckt er auch beim Gegner an. „Egal, ob im Sport oder beim ‘Mensch ärgere Dich nicht’ – ich kann nicht verlieren, ich bin so ehrgeizig. Oft erschrecke ich mich deshalb selbst.“