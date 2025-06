So will man TikTok & Co. zu Altersgrenze zwingen

Auch in Frankreich wird diese Frage, nach einem Mord an einer Schulaufseherin durch einen 14-Jährigen, heftig diskutiert. Präsident Emmanuel Macron stellte ein Ultimatum an die EU. „Wir müssen den Zugang zu den sozialen Medien für Kinder unter 15 Jahren verbieten“, sagte der Staatschef. „Ich gebe uns ein paar Monate Zeit, um ein europäisches Vorgehen in Gang zu bringen. Andernfalls beginnen wir damit in Frankreich.“