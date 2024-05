„Der Camping-Boom im Land ist ungebrochen“

Seengebiet sehr beliebt

„Es kommen sehr viele Oberösterreicher oder Leute aus den angrenzenden Bundesländern zu uns ins Salzkammergut“, so Wiedlroither. Und auch am Wolfgangsee fühlen sich die Camper offensichtlich sehr wohl. „Für den Sommer sind nur noch wenige Stellplätze verfügbar, und diese nur noch lückenweise für maximal zwei bis drei Nächte“, heißt es auf der Facebook-Seite von Berau am Wolfgangsee.