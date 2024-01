Um 15 Uhr wird Frederik X. zum König proklamiert

Nach skandinavischer Art wird das Ereignis mit deutlich weniger Pomp zelebriert als etwa die Krönung des britischen Königs Charles III. Dennoch wird erwartet, dass sich etwa hunderttausend Menschen zu Ehren des neuen Königs Frederik X. auf Kopenhagens Straßen versammeln, um das historische Ereignis live mitzuerleben.

Letzte Kutschenfahrt als Königin

Am Nachmittag werden sich die abdankende Königin Margrethe II. und ihr Sohn Kronprinz Frederik in Kopenhagen auf den Weg von Schloss Amalienborg nach Schloss Christiansborg machen - die Monarchin um 13.37 Uhr per Kutsche, der künftige Monarch mitsamt seiner Frau Kronprinzessin Mary und seinem ältesten Sohn Prinz Christian zwei Minuten vorher per Auto.