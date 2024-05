Vielseitige Fonds: Wahre Anlage-Allrounder

War der Managementansatz ursprünglich sehr konstant, lautet das Zauberwort für zeitgemäße Fondsveranlagung heute: Flexibilität. Nur so können Ertragschancen in guten Marktphasen optimal genutzt und Risiken in Abwärtsperioden minimiert werden. Dazu kommt ein unaufhaltsamer Trend: Hatten Kapitalerträge der „letzten Generation“ primär den Anspruch, ökonomisch erfolgreich zu sein, müssen Wertpapiererträge heutzutage auch ethisch und ökologisch nachhaltig erwirtschaftet werden. Denn die Erkenntnis, dass Kapitalgeschäfte handfeste Auswirkungen auf die Realität von Mensch und Natur haben, setzt sich bei immer mehr Anlegerinnen und Anlegern durch und beeinflusst deren Investmententscheidung. In den nachhaltigen Fondslinien aus dem Hause Hypo haben Technologien, Branchen und Staaten, die diese Werte nicht teilen keinen Platz. Damit treten wir den Beweis an, dass schnelllebige Finanzmärkte und langfristig nachhaltige Erfolge keinen Widerspruch darstellen.