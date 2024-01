Wiener vor 100 Tonnen verseuchtem Reis gerettet!

Schon einzelne Substanzen verboten

Das Ergebnis überraschte dann selbst die Experten noch im negativen Sinn. Die Ware war hochgradig kontaminiert. „Es wurden beträchtliche Mengen an Pflanzenschutzmittelrückständen nachgewiesen. Schon für sich allein sind manche dieser Substanzen im europäischen Raum verboten. Doch in diesem Fall handelt es sich um einen regelrechten Giftcocktail“, so ein Experte. Das Marktamt hat jetzt Anzeige erstattet - es droht eine saftige Strafe.