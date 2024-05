49 Mitarbeiter drohen Vatikan mit Sammelklage

Dem Heiligen Stuhl droht eine Sammelklage von 49 Vatikan-Angestellten. Aufseher in den Vatikanischen Museen, Restauratoren und Mitarbeiter der Buchhandlung wandten sich jetzt in einem Schreiben, in dem sie bessere Arbeitsbedingungen fordern, an den Vatikan. Das berichtete am Sonntag die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“.