13 Tonnen an Lithiumionen Akkus entsorgt

Kleine Batterien, aber große Berge an Müll: SPÖ-Energiesprecher Thomas Antlinger wollte von den Landesräten Markus Achleitner (ÖVP) und Stefan Kaineder (Grüne) wissen, wie viele der sogenannten 18650-Lithium-Ionen-Akkus in OÖ entsorgt werden. Diese Art der Batterie wird hauptsächlich in tragbaren Geräten wie Laptops, Powerbanks, Taschenlampen, elektrischen Zigaretten und in erneuerbaren Energiesystemen wie Solarspeichern und E-Fahrzeugen eingesetzt.