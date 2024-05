Im Spitzenspiel hat Vergangenheit keinen Einfluss

Die Tennengauer marschieren bekanntlich durch die Saison, haben derzeit neun Punkte Vorsprung auf die Truppe von Trainer Mario Lapkalo. „In Wahrheit müssen wir gewinnen, sonst ist es vermutlich entschieden“, weiß dieser. Gegenüber Tom Hofer ist sich sicher: „Der Druck lastet auf Seekirchen, sie müssen gewinnen.“ Aufgrund der Tabellen-Konstellation vermutet der Kuchl-Coach „ein etwas taktischeres Spiel, hopp oder dropp wird’s nicht geben.“ Dass die Wallerseer – bei denen Pär zurückkehrt, Buchegger von fünf Profi-Klubs beobachtet wird – die einzigen sind, die seine Mannschaft in dieser Spielzeit besiegen konnte, wurmt den 54-Jährigen nicht: „Das ist sieben Monate her, sie waren damals einfach bessere.“ Auch für Lapkalo Schnee von gestern: „Das war nur ein Spiel. Dieses müssen wir uns aber in Erinnerung rufen.“