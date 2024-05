Nur die Auslosung spricht jetzt noch für Anif

Logisch klingt es nicht, wenn anderswo in der Salzburger Liga spekuliert wird, dass Ex-Vorzeigeklub Anif – mittlerweile tief in den Abstiegskampf der vierten Liga verstrickt – gegen den eigenen Trainer spielt. Unwahrscheinlich, dass Mühlbauer gegen Puch frei vor dem Tor absichtlich die große Chance aufs 2:1 vergab. Warum überhaupt aufs Tor zusprinten? Coach Andreas Berktold selbst sah vor der Pause eine ausgeglichene Partie. „Und dann entscheidet halt Geld in der Liga mit“, spielte er auf Puchs Starspieler Hölzl an, der im Konter zweimal traf, das Tor zum 4:1-Endstand einleitete. „Bitter. Das war einfach schlecht verteidigt.“