„Wir müssen uns riechen können“

Top-3 im Visier

Während der neue Trainer bereits in den kommenden Tagen präsentiert werden soll, ist ein Abgang aus der Mannschaft bereits so gut wie fix. Moritz Eder wechselt zum GAK. Zudem ist bei Tormann Kilian Schröcker – wie fast in jeder Sommerpause – ein Wechsel in die 2. Liga Thema.