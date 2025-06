Drei Fahrzeugbrände hielten Feuerwehr auf Trab

Motorschlepper plötzlich in Brand

Nur 30 Minuten später – gegen 16.20 Uhr – waren die Florianijünger in Schlitters gefordert. „Während der Heuarbeiten geriet ein Motorschlepper in einer Wiese im Bereich Martelerweg aus bisher unbekannter Ursache in Brand.“ Der Lenker (23) und sein Vater bekämpften den Brand mit Feuerlöschern. Die Feuerwehren Buch, Strass und Rotholz führten die Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand.