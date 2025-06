WörtherSee Classics: Internationale Klänge am See

Dieses Jahr steht ein Orchester im Mittelpunkt, das erstmals in Österreich auftritt: Das Changsha Symphony Orchestra, einer der renommiertesten Klangkörper Chinas, wird in Kärnten bei vier symphonischen Abenden mit je vier Brahms-Symphonien das Publikum begeistern. Mit bewährter Expertise leitet Wilhelm Sinkovicz die Konzertabende und sorgt so für unvergessene Momente.