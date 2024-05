2:6, 1:6 – Grabher wartet weiter auf Comebacksieg

Knappe Niederlage beim Comeback

Dort konnte sie - obwohl von einer Lebensmittelvergiftung geschwächt – gegen die Deutsche Noma Noha Akugue (WTA-Nr. 185) den ersten Satz 7:5 gewinnen und fand im zweiten Durchgang fünf Matchbälle vor. Die vergab sie aber allesamt und musste sich am Ende 7:5, 5:7, 2:6 geschlagen geben.

In der ersten April-Woche trat der Schützling von Günter Bresnik beim ITF-W75er-Event in Split (Kro) an. Erneut ohne Erfolgserlebnis. In der ersten Runde war gegen Lokalmatadorin Pia Lovric (WTA-Nr. 553) mit 3:6 und 4:6 vorzeitig Endstation. Auch beim Billie Jean King Cup in Portugal blieb Julia ohne Sieg. Gegen die Dänin Clara Tauson (WTA-Nr. 87) unterlag sie 2:6, 3:6, gegen Natalia Szabanin (Hun/WTA-Nr. 601) zog sie mit 1:6 und 3:6 den kürzeren.