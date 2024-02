Grabher nimmt Eisbad vor heißer Comeback-Action

Perfekte Regeneration im Ländle

„Nach der OP haben wir Wege gesucht, wie Julia schneller und effizienter regenerieren kann“, erzählt Alex, der in jungen Jahren selbst das Racket schwang. So entstand die Idee, dass er sich im „Seehotel am Kaiserstrand“ in Lochau einmietet. Dort arbeitete er in den vergangenen Wochen mit seiner Schwester intensiv. Neben Eisbade-Sessions im Bodensee, Rotlichttherapien und Einheiten mit einer Stroboskop-Brille wurde auch Höhentraining simuliert. „Hier kann sie auch, wenn sie wieder ins Turniergeschehen einsteigt, perfekt regenerieren“, sagt Alex.