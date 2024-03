Lebensmittelvergiftung bei Grabher vor Comeback

Für Julia Grabher ist das Comeback nach sechs Monaten Pause in Antalya am Mittwoch unter keinem guten Stern gestanden. Zunächst hatte sie sich in der Türkei eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und ihr Antreten war fraglich, dann vergab sie gegen die Deutschen Noma Noha Akugue beim 7:5, 5:7 und 2:6 nicht weniger als fünf Matchbälle.