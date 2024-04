„Babler oder Nehammer: Einer wird gehen müssen“

„Eine schwere Schlappe für die ÖVP“, sieht Erich Vogl anlässlich des Ergebnisses der Wahl in Innsbruck. Der von seiner Partei ausgeschlossene Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber setzte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen Amtsinhaber Georg Willi mit knapp 60 Prozent klar durch. Zuvor kassierte die ÖVP mit Florian Tursky als Spitzenkandidat eine ordentliche Schlappe. „Die ÖVP muss sich schon große Sorgen machen. Wir sehen immer wieder die Umfragen mit einer FPÖ weit voraus. Selbst wenn Herbert Kickl dann nicht 30 Prozent haben dürfte; 26 bis 28 Prozent bekommt er sicher.“ Die ÖPV stagniere Kopf an Kopf mit Andreas Babler bei 22 Prozent. „Wenn die ÖVP in die Gänge kommen will, müsse sie das bald auch tun.“