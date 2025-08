Netflix setzt Schwarzenegger-Serie „Fubar“ ab

Wie das US-Portal „Deadline“ berichtet, wird es keine dritte Staffel geben. Nach einem soliden Start 2023 hatte die zweite Staffel, die am 12. Juni 2025 an den Start ging, kaum mehr Zuschauer angelockt. In der ersten Woche landete die neue Staffel abgeschlagen auf dem letzten Platz der Netflix-Top-10 für englischsprachige Serien – mit gerade einmal 2,2 Millionen Aufrufen. Zum Vergleich: Staffel 1 kam im Premieren-Wochenende auf stolze 11 Millionen.