Karner: Wollen Erlaubnis für solche Asylverfahren

Asylverfahren in Drittstaaten seien „ein wichtiges Signal“ an kriminelle Schlepper, sagte Karner in einer Stellungnahme. Auch das Abkommen zwischen Italien und Albanien sei wichtig, damit „sich die Menschen nicht mehr auf den oft todbringenden Weg über das Mittelmeer machen.“ Österreich hätte diese Möglichkeit derzeit nicht, „deshalb kämpfen wir bei der EU-Kommission darum, dass solche Asylverfahren erlaubt werden.“ Österreich würde für 6. Mai gemeinsam mit Dänemark eine Konferenz organisieren, um neue Wege der Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu finden.