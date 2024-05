Von der Spiritualität des Gehens: Pilgern boomt

Pilgern als Schwerpunkt bei „Sommerkirche“

Neues rund ums Pilgern gibt es laut „Kathpress“ aber auch in anderen Bundesländern: So richtet etwa in Vorarlberg die diözesane Reihe „Sommerkirche“ den Fokus auf das Pilgern und bewirbt bestehende Routen im Ländle, wie den Dornbirner „Bibelweg“, den „Weg der Menschlichkeit“ bis zum „Weg der Stille“ in St. Gerold.