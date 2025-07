„Weißt du eh, dass sie erst 13 Jahre alt ist?“

Schwer waren die Vorwürfe, die die Anklage am Dienstag am Landesgericht Wels am Dienstag gegen einen 21-Jährigen erhob. Der Tschetschene solle im März mindestens viermal einvernehmlich mit einer damals 13-Jährigen geschlafen haben, ihr und einer anderen Minderjährigen Drogen überlassen und verkauft haben.