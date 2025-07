Trump zweifelt an EU: „Würde sie für uns kämpfen?“

Das westliche Verteidigungsbündnis NATO hat in ihrer Geschichte nur ein einziges Mal ihren Artikel fünf, also die Beistandsklausel, aktiviert – zugunsten der USA. Als Reaktion auf den Angriff auf Ziele in den USA am 11. September 2001 erklärten sich zahlreiche europäische Staaten bereit, an der Seite der USA an dem jahrelang andauernden Militäreinsatz in Afghanistan teilzunehmen.