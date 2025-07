Frühere „Superglatze“ traut Nachfolger alles zu

2007 in Carnoustie spielte „Maudi“ bei den British Open am dritten Tag sogar mit Tiger Woods in einem Flight: „Da war wirklich was los! Er war sehr professionell, ließ mich zumeist das Loch vor ihm zu Ende spielen, damit nicht die Zuschauermassen während meines Putts zum nächsten Loch liefen. Er war sehr höflich und nie ungut. Natürlich redet er wenig, aber es war schon ein Erlebnis.“