Vierköpfige Jugendgang mit langem Strafregister

In anderen Fällen hatten es die Gang-Mitglieder auf Wertsachen und Bargeld in unversperrten Autos in Vorarlberg abgesehen. Waren es in der Regel meist Kleinbeträge zwischen 10 und 20 Euro, wurde die Jugendbande in einem Auto so richtig fündig – 1400 Euro waren in diesem aufbewahrt. „Von dem Geld kauften wir Drogen und Alkohol“, berichtet die einzige Frau im Quartett. Auch ein Einbruchdiebstahl in ein Geschäft in Götzis wird den Angeklagten zur Last gelegt – aus diesem klauten sie Bekleidung und ein Mobiltelefon.