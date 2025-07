Bitter! Ofner verlor in Båstad gleich zum Auftakt

Für Ofner war es die zweite Niederlage gegen Džumhur nach jener in der Qualifikation beim Hallenturnier in Moskau vor sechs Jahren. „Ich habe heute nicht ganz so reingefunden mit meinem Spiel. Ich war natürlich nicht happy mit meiner Leistung, aber das kann passieren“, meinte Ofner. „Jetzt ist voller Fokus auf Kitzbühel.“ In der Gamsstadt hatte er 2017 das Halbfinale erreicht. Ofner wird voraussichtlich am Freitag nach Tirol anreisen. Sein Plan: „Ein paar gute Trainingstage dort verbringen plus zusätzlicher Fitness – und dann bin ich 100 Prozent bereit.“