„NachbarschaftshilfePlus“ bietet Land die Stirn

So soll das Landesmodell funktionieren

In jeder Region werden dafür Ehrenamtliche professionell vernetzt. Organisiert wird alles über die Sozialen Dienste Burgenland. Die Pflege- und Sozialberatung an den Pflegestützpunkten wird zur Drehscheibe für alle Anliegen. „Den Anfang zur Etablierung der Ehrenamtlichen machen jene Regionen, in denen das Projekt ,NachbarschaftshilfePlus‘ aktuell läuft“, so Schneemann.