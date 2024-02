Was Fasten für Körper, Seele und Geist tun kann

„Fasten ist für mich ein Weg, intensiv mit Leib und Seele in Berührung zu kommen“, erklärt Sr. Monika Maria Pfaffenlehner von den Missionsschwestern vom kostbaren Blut im Kloster Wernberg in Kärnten. Dort finden mittlerweile 20 Fastenwochen über das ganze Jahr verteilt statt, die regen Anklang finden. Sie alle wollen an sich selbst erfahren, was das Fasten für Körper, Seele und Geist tun kann.