Personalvertreter über Villacher Hickhack erzürnt

Politische Streitereien gehören zum Tagesgeschäft. Besonders in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt sind es politische Beobachter gewohnt, dass mit Vorwürfen versucht wird, den Mitbewerber zu schwächen und Stimmen zu gewinnen. Und das auch in Zeiten, in denen es keinen Wahlkampf gibt. Als konträres Beispiel galt in der Vergangenheit immer Villach: Die Stimmung und der Umgang schienen trotz Meinungsverschiedenheiten immer wertschätzend gewesen zu sein – doch das täuscht.