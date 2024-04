Israel plant Evakuierungen vor Offensive in Rafah

Menschen soll in Zeltlager kommen

Nach Informationen des „Wall Street Journal“ plant Israels Armee schrittweise vorzugehen, um die Zahl ziviler Opfer zu begrenzen. Das Blatt schrieb von zwei bis drei Wochen Evakuierung und sechs Wochen Offensive. Israel will die Zivilisten offenbar in Zeltlager bringen, wie etwa in das Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer. Es gilt allerdings als zweifelhaft, dass dort so viele Menschen untergebracht werden können. Hilfsorganisationen sprechen von einer katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen, ein großer Teil der Wohnorte in dem Küstenstreifen ist zerstört.