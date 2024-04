Massengrab existierte schon vor Gaza-Offensive

Die israelische Botschaft in Genf hatte am Dienstagabend in einer Stellungnahme erklärt, die Behauptung, israelische Streitkräfte hätten dort die Leichen von Palästinensern vergraben, entbehre jeder Grundlage. Man habe auf der Suche nach israelischen Geiseln lediglich Leichen exhumiert und diese anschließend wieder zurückgelegt. Die Würde der Verstorbenen sei gewahrt worden.