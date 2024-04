Hamas veröffentlicht Video von Mann ohne Unterarm

Die Aufnahme war zudem nicht datiert. Der Mann soll am 7. Oktober vom Nova-Musikfestival verschleppt worden sein. Im Video gibt er an, dass bereits 70 Geiseln durch Luftangriffe der israelischen Armee ums Leben gekommen seien. Die israelische Regierung weiß nicht, wie viele der in den Gazastreifen verschleppten Menschen tot sind und unter welchen Umständen sie ums Leben kamen.



Die Hamas hat am Mittwoch ein Video von diesem Mann veröffentlicht.