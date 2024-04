Politik in Kärnten: Vom Klopeiner See ins Gailtal

Eine verlängerte Bildungskampagne auf Social Media soll in Rumänien und Bulgarien auf die Möglichkeit der tertiären Bildung in Kärnten aufmerksam machen: „Die Fachkräfte von morgen sollen schon über den Bildungsweg an Kärnten gebunden und hier integriert werden“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Die Imagekampagne mit dem Motto „Your future has no borders“ - die in Absprache mit der Uni Klagenfurt, der Fachhochschule Kärnten und der Gustav Mahler Privatuniversität ausgerollt wurde – wird nun bis Mai 2024 verlängert und mit einem Zusatzbudget von 80.000 Euro ausgestattet.