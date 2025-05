Teenager auf nächtlicher Diebestour mit Marihuana

Bargeld, Kreditkarten, ein Führerschein, eine Bankomatkarte, eine eCard und eine Brieftasche ist die Ausbeute eines Jugendlichen, der in der Nacht von 3. auf 4. Mai in Klagenfurt auf Beutetour war. Insgesamt vier Fahrzeuge durchwühlte der 16-Jährige – wie der Täter in die Fahrzeuge gelangte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.