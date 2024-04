Kärntner Wolf zu Besuch bei der Europäischen Union

„Der Wolf sorgt bei uns und auch in anderen Bundesländern und Regionen für immer mehr Schäden und für steigende Verunsicherung. Diese Sorgen und Ängste der Menschen nehme ich sehr ernst“, betont Kaiser am Rande der AdR-Sitzung und fügt hinzu: „Das erwarte ich mir auch von Vertretern von EU-Institutionen und anderen. Und das habe ich auch in den Gesprächen in Brüssel deutlich gemacht.“