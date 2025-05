Straße auf den Dobratsch teilweise gesperrt

Freie Fahrt an Wochenenden

Die Sanierungsarbeiten finden ausschließlich unter der Woche statt. An den Wochenenden sowie an Feiertagen ist die Alpenstraße durchgehend zweispurig und vollständig befahrbar, heißt es seitens des Straßenbetreibers Grohag. Die Generalsanierung des zweiten Bauloses soll bis 4. Juli abgeschlossen sein.