London verspricht Kiew bisher größtes Hilfspaket

„Sollte (Kremlchef Wladimir) Putin in diesem Angriffskrieg Erfolg haben, wird er nicht vor der polnischen Grenze Halt machen.“ Sunak will sich an diesem Dienstag in Warschau mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg treffen, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Dabei wollen sie über weitere Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland sprechen. Am Mittwoch will Sunak in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammenkommen.