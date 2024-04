Waffen könnten schon nächste Woche unterwegs sein

Nach dem Beschluss eines neuen Hilfspakets für die Ukraine in der Höhe von 61 Milliarden US-Dollar (rund 57 Mrd. Euro) im Repräsentantenhaus wächst in Kiew die Hoffnung, dass die Lieferung neuer Waffen und Munition schon in Kürze erfolgen wird. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat deutete nämlich am Sonntag an, dass es bereits Ende nächster Woche so weit sein könnte.