Industrie schlägt Alarm: Brauchen Russen-Gas noch!

„Es muss die Politik handeln“, sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer am Montag. Sollte das russische Gas ausbleiben, könnten die Gaspreise um 70 Prozent zulegen – marktbedingte große kurzfristige Ausschläge noch nicht berücksichtigt. Die Inflationsrate könnte um 2,5 Prozentpunkte steigen, das Bruttoinlandsprodukt um zwei Prozent sinken, malte Neumayer drastische Folgen an die Wand. „Wir brauchen ein Konsortium, das in der Lage ist, den Transit von russischem Gas durch die Ukraine sicherzustellen.“