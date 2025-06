Mehrheit ist für strengeres Waffengesetz

Nach Vorfällen wie dem Amoklauf in Graz, bei dem am 10. Juni ein 21-Jähriger an seinem ehemaligen Gymnasium neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin und sich selbst getötet hat, oder der Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien im Vorjahr wegen Terrorplänen fühlen sich viele Menschen verunsichert, hieß es in einer Aussendung von TQS.