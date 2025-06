So wollen die SPÖ-Ortschefs den Müll-Deal retten

Was noch im Frühjahr als „partnerschaftlicher Kraftakt“ zwischen Land und Gemeinden präsentiert wurde, ist nun vorerst am politischen Patt zwischen SPÖ und ÖVP gescheitert. Das Gemeindepaket ist blockiert – in der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause kam es zu keiner Einigung. Ein Antrag wurde nicht eingebracht, eine Zwei-Drittel-Mehrheit war ohnehin nicht in Reichweite. Die Konsequenzen könnten bald in den Gemeinden spürbar sein – bei Gebühren, Investitionen oder Infrastrukturprojekten.