Brandstätter will Neutralität „neu definieren“

„Wir sind heute nicht so sicher, wie wir sein könnten“, lautete Brandstätters Urteil am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Durch eine gemeinsame EU-Armee „wäre Europa so stark, dass sich Putin nicht trauen würde, uns anzugreifen“. Gegen Russland müsse man sich wehren, „aber das geht nur gemeinsam“, betonte der ehemalige Journalist. Denn: „Russland ist ein Terrorstaat“, und müsse deshalb sanktioniert werden. Die Abhängigkeit von russischem Gas stelle Österreich zudem vor Schwierigkeiten.