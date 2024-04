NEOS und SPÖ präsentierten neue EU-Wahlplakate

Eine Sorge würde etwa das faire Gefüge im Land betreffen. Wenn es sich einige wenige Personen wie Immobilienjongleur René Benko im Land richten könnten, dann führe das zum Vertrauensverlust in die Demokratie. Offiziell in den Wahlkampf startet die SPÖ am Samstag am Wiener Landesparteitag, dann will man 55 Tage lang im ganzen Land unterwegs sein.