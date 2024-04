EU-Wahlkampf im Netz: FPÖ bei Reichweite vorn

Was Vilimsky und die FPÖ inhaltlich am deutlichsten von den anderen Parteien unterscheidet, ist die gelebte EU-Skepsis. Zwar versichert die Partei immer wieder, keinen „Öxit“ zu planen – im Wahlkampf lässt man an der Union aber kaum ein gutes Haar. „Die EU entwickelt sich zur Zensur-Maschine“ oder „EU driftet mit Klimaschutz in die Planwirtschaft ab“, liest man auf Vilimkys Instagram-Account, unterlegt zumeist mit Links zu passenden Nachrichtenbeiträgen. Auch Korruption der Kommissionspräsidentin wird in den Raum gestellt: „Wieder einmal von der Leyen: Hat sie Parteifreund lukrativen Posten zugeschanzt?“.